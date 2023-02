HIGHLIGHTS | Kean-Di Maria, la Juve batte lo Spezia: Lazio ok, colpaccio Lecce

Vincono in trasferta Juventus e Lazio che espugnano La Spezia e Salerno. Blitz esterno anche del Lecce a Bergamo

Con le reti di Kean e Di Maria, la Juventus vince sul campo dello Spezia e inanella la terza vittoria consecutiva in campionato. Bene anche la Lazio, pari nel derby toscano.

Terzo successo consecutivo in campionato per la Juventus che vince anche sul campo dello Spezia. I gol di Kean e Di Maria permettono alla squadra di Allegri di avvicinarsi ulteriormente alle zone alte della classifica. Decisivo l’argentino, entrato nella ripresa e in gol dopo pochi minuti, chiudendo così la partita.

Stesso risultato per la Lazio che alle 15 espugna Salerno con due gol di Immobile nella ripresa. Rovinato, invece, il ritorno in Italia di Paulo Sousa, nuovo tecnico della compagine campana. In contemporanea pareggio nel derby toscano tra Fiorentina ed Empoli. Infine, colpaccio del Lecce nel lunch match: la squadra di Baroni vince per 2-1 a Bergamo, conquistando tre punti di platino per la lotta salvezza.

Spezia-Juventus: highlights, cronaca e tabellino

SPEZIA-JUVENTUS 0-2

32′ Kean, 66′ Di Maria

La classifica: Napoli 62, Inter 47, Milan 44, Lazio 42, Roma 41, Atalanta 41, Juventus 32, Bologna 32, Torino 30, Udinese 30, Monza 29, Empoli 28, Lecce 27, Fiorentina 25, Sassuolo 24, Salernitana 21, Spezia 19, Verona 17, Sampdoria 11, Cremonese 8.