Abraham oggetto del desiderio in Europa: la Roma fissa il prezzo

Il centravanti inglese di proprietà della Roma è nuovamente richiesto all’estero ma i giallorossi lo tengono stretto, servirà ben più del contentino per strapparlo a Mourinho

Una sola speranza per José Mourinho: riavere il proprio centravanti entro le 21 di questa sera, quando la Roma dovrà affrontare il Verona in campionato. La sua presenza è fondamentale per gli schemi del tecnico portoghese, anche nel momento di maggiore magra.

Finora, infatti, Tammy Abraham non ha saltato neppure una partita in stagione dimostrando grandissima determinazione, senso di responsabilità e ottima condizione fisica. L’influenza, però, è sempre una brutta bestia che colpisce nei momenti meno opportuni.

Intanto, fronte mercato, la Roma ha anche tutto l’interesse di blindarlo per il futuro. Rappresenta assieme a Pellegrini, Cristante e Mancini uno dei pochi elementi su cui la dirigenza può contare. È giovane, di prospettiva e ha il fiuto del bomber fuoriclasse. Tutti elementi utili alla sua cessione in futuro, quando potrà aver fatto maturare la dovuta plusvalenza. Adesso però il club giallorosso ha lanciato il monito generale: non vale meno di 80 milioni di euro, per chiunque volesse affacciarsi ad un dialogo costruttivo.

Calciomercato, la Roma blinda Abraham per 80 milioni

Mossa astuta da parte di Tiago Pinto, per autotutelare gli interessi comuni. Abraham è molto richiesto in Europa, specialmente nella stessa Premier League che lo ha lasciato andare in precedenza. Oltre alle (basse) chance del Chelsea di controriscattarlo per la stessa cifra imposta dalla Roma, ci sarebbero anche il Manchester United e l’Aston Villa.

Il club di Birmingham lo aveva già avuto con sé un paio di stagioni fa, nel campionato di Championship, quando era poco più che un ragazzino con la voglia di fare di un centravanti maturo. In 40 presenze ha messo a segno 23 reti. Poco male. Del resto, basti vedere dove gioca adesso.