Spalletti sotto shock: l’offerta monstre smonta il Napoli

Il Napoli è una delle squadre più in forma d’Europa e per questo ha attirato su di sé gli sguardi di numerosi acquirenti

Spalletti e il suo Napoli continuano a “macinare” come se non esistessero fatica e pressioni psicologiche.

Eccezion fatta per il piccolo inciampo contro la Lazio, i partenopei sono diventati il “terrore” di molte squadre. Con 16 gol subiti il Napoli è la seconda miglior difesa nei maggiori campionati europei e l’attacco stellare firmato Osimhen/Kvara ha finora totalizzato 60 colpi messi a segno. L’ultima sfida di Champions ha mostrato nuovamente tutto l’arsenale difensivo e offensivo di Spalletti, così risulta ovvio come squadre dalle ampie disponibilità economiche stiano per affondare gli artigli nella rosa napoletana.

Lo United non scherza, 160 milioni per Osimhen e Kim

Come riportato dal portale britannico Football Insider, il Manchester United di Ten Hag starebbe pensando al colpo multimilionairio in casa Napoli.

Le gesta di Viktor Osimhen non sono passate inosservate e se nella lista dei possibili bomber futuri dei Red Devils c’erano anche Sesko, Kane e Abraham, dopo l’ultima sfida di Champions il nigeriano sembra un pallino fisso. Lo United sarebbe disposto a sborsare 100 milioni di sterline per il cartellino dell’attaccante di 24 anni, una cifra che difficilmente verrebbe rifiutata da Aurelio De Laurentiis. Come non bastasse, Ten Hag vuole sfruttare un’altra occasione per la prossima estate.

Il tecnico necessita di un difensore e Kim potrebbe lasciare Napoli per una cifra intorno ai 45 milioni di euro. Il centrale koreano infatti ha una clausola rescissoria pari a questo valore, valida solamente per l’estero. Anche in questo caso ci sarebbe poco da fare per De Laurentiis, che comunque avrebbe di che gioire con una plusvalenza più che dignitosa di oltre 25 milioni. La prossima estate si preannuncia molto calda e Spalletti dovrà fare i conti con una potenza economica non indifferente.