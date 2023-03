Resta in Spagna, Simeone anticipa Inzaghi: sfuma il colpo gratis

Il tecnico dell’Atletico Madrid potrebbe bruciare sul tempo il suo ex club nella corsa al difensore che si svincola a zero il 30 giugno

Il mercato dei giocatori a parametro zero, sebbene non ricco come quello dello scorso anno – quando c’erano calibiri come Pogba e Dybala nella schiera degli svincolati – offre anche nel prossimo luglio delle occasioni. Possibilmente da prendere al volo. Il nome che ricorre più di frequente, considerando anche il valore del profilo, è quello di Marcus Thuram, l’attaccante del Borussia Mönchengladbach che si libererà a zero tra qualche mese.

Già cercato dall’Inter nell’estate del 2021, il francese non è l’unico svincolato messo nel mirino da Marotta e Inzaghi. Anche nel mercato spagnolo non mancano calciatori che, per un motivo o per l’altro, si libereranno senza alcun costo legato al proprio cartellino. Peccato che, oltre al pregresso interesse del Barcellona, sul difensore sia ora piombato con decisione anche una vecchia conoscenza della società nerazzurra. Che fa sul serio.

La ‘vendetta’ di Simeone: colpo gratis anti-Inter

Già alle prese con diversi problemi economici legati agli acquisti onerosi degli ultimi anni e del mancato accesso agli ottavi di finale di Champions League, l’Atletico Madrid sta sondando il terreno dei calciatori a parametro zero quasi come modus operandi. Conoscendo da vicino le squadre già partecipanti alla Liga, non è sfuggito il nome di Iñigo Martínez. Il 31enne difensore centrale del Bilbao è infatti in scadenza di contratto.

Di piede sinistro, merca abbastanza rara da trovare nella giungla dei centrali difensivi accessibili sul mercato, il calciatore basco avrebbe potuto rappresentare una prima valida alternativa ad Alessandro Bastoni. Il gioiello dell’Inter sta ancora discutendo il rinnovo del suo accordo in scadenza nel 2024, ma le parti sono ancora lontane. Già stretto dalla necessità di rimpiazzare il partente Milan Skriniar, la figura di Iñigo Martínez avrebbe svolto la doppia funzione di sostituto dello slovacco ma anche dell’ex Parma. Se dovesse concretizzarsi una sua cessione nella prossima estate. Nulla da fare. Secondo il portale ‘MundoDeportivo‘ l’Atletico sarebbe in netto vantaggio, anche nei confronti del Barça, nella corsa al calciatore.