Dybala ‘doppione’ per Simeone: addio Roma, esulta la Juve

Il fantasista argentino piace al connazionale alla guida dell’Atletico, ma qualche dubbio potrebbe spostare l’attenzione nuovamente in Serie A

Paulo Dybala ha rappresentato finora la massima espressione del calcio giallorosso su impronta tattica di José Mourinho. Il tecnico portoghese ha tirato fuori tutte le qualità del fantasista argentino, rendendolo un elemento imprescindibile della sua rosa. L’incubo della rottura cona la Juventus, ormai, sembra soltanto un brutto ricordo.

Le sue gesta in campionato, tra reti segnate e assist forniti, hanno riportato il nome di Dybala in auge anche nel calcio internazionale. Non a caso nelle ultime settimane si era vociferato dell’avvicinamento dell’Atletico Madrid al calciatore, dietro pagamento della ‘piccola’ clausola rescissoria che pende sul suo contratto con la Roma. Eppure non tutto sembra stia andando per il verso giusto. Il gradino economico non sembra affatto rappresentare un problema per la dirigenza madrilena, quanto piuttosto il fatto che lo stesso Diego Simeone non sia più certo di volerlo con sé.

La motivazione non è di carattere tecnico quanto di schemi di gioco: per il ‘Cholo’ Dybala rappresenterebbe uno scoglio troppo impegnativo per Antoine Griezmann. I due, seppure destinati a due mansioni leggermente differenti, potrebbero collidere per caratteristiche simili. Un certo tipo di concorrenza che Simeone preferirebbe evitare a prescindere, onde evitare di trovarsi con il crescente malcontento in squadra. Così come sarebbe alquanto sprecato lasciare in panchina anche solo uno dei due.

Calciomercato, niente Atletico e Dybala alla Juve? Sogno per pochi

Pertanto, l’Atletico Madrid potrebbe defilarsi definitivamente dal sogno di acquisto di Dybala. Un sospiro di sollievo solo temporaneo per i tifosi della Roma, però: nel caso in cui la Juventus centrasse l’obiettivo qualificazione in Champions League – al netto dei 15 punti di penalizzazione in classifica – allora la dirigenza potrebbe valutare un clamoroso ritorno.

Per quanto il centravanti sia legato profondamente ai colori bianconeri, è tuttavia improbabile che possa decidere di sposare nuovamente un progetto dal quale è stato tanto bruscamente tagliato fuori. Tanto più se dovesse restare Mourinho sulla panchina della Roma e l’amore verso il giallorosso dovesse accecargli la vista fino al termine della stagione.