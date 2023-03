Leao via, Xavi si gioca lo scambio

Nonostante la stagione si appresta ad entrare nella sua parte più calda, molte società sono già al lavoro per programmare il calciomercato estivo.

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante una seconda parte di stagione tutta da disputare.

Tra le società più attive in questo senso troviamo il Barcellona, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di mister Xavi in estate. Il reparto che i blaugrana intendono rinforzare è l’attacco, soprattutto per quanto riguarda le corsie esterne. A tal proposito, stando a quanto riporta il portale fichajes.net, la dirigenza spagnola avrebbe individuato Rafael Leao come profilo ideale per rinforzare ulteriormente il reparto.

Il Barcellona deciso su Leao: Xavi si gioca lo scambio

Come detto, il Barcellona è già molto attivo nella programmazione del calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Il grande acquisto che il Barca vuole regalarsi è Rafael Leao, gioiello portoghese classe 1999 del Milan. La società rossonera, visto che il discorso rinnovo non sembra sbloccarsi positivamente, potrebbe decidere di cederlo in estate, per non rischiare di perderlo a parametro zero come accaduto con Kessie e Donnarumma. Leao, infatti, vedrà scadere il proprio accordo con i rossoneri nel 2024, e potrebbe decidere di non rinnovarlo per provare nuove avventure. Il Barcellona, visto il grande desiderio di Xavi nell’averlo in rosa per affiancarlo a Lewandowski, sembra propenso ad avanzare una prima offerta alla dirigenza del club milanese. La proposta che la dirigenza spagnola sembra pronta a mettere sul piatto, comprende anche il cartellino di Eric Garcia, difensore classe 2001. La speranza del Barcellona, ovviamente, è quella di riuscire ad abbassare la parte cash in modo da poter chiudere l’operazione. Il calciomercato estivo sembra pronto ad entrare nel vivo, con il futuro di Leao che sembra essere sempre più lontano da Milano.