Spalletti elogia Sarri: “Sceglievo sempre di vedere lui”

Spalletti ha elogiato Sarri nella conferenza pre-partita. Parole al miele davvero apprezzate, quelle elargite dal tecnico dei partenopei

Il bel periodo che il Napoli sta attraversando ha spinto Spalletti ad essere assertivo come suo solito, ma anche “magnanimo” da un certo punto di vista. Un esempio recente riguarda le parole al miele espresse nei confronti di un suo collega.

Collega che, per ovvie ragioni, è anche un suo rivale. Tuttavia nonostante questa rivalità non ha nascosto di averlo ammirato tanto a suo tempo. E ancora oggi questo sentimento non sembra essere affatto tramontato.

Si sta parlando di Maurizio Sarri, tecnico della Lazio. I tifosi di tutta Italia lo hanno conosciuto e apprezzato principalmente per via della sua esperienza a Napoli, dove grazie al suo gioco propositivo ha giocato partite di rara fattura.

Un mix di intensità, armonia e sfrontatezza tattica. Per molti un modello da imitare, per altri ancora una vera e propria scuola di vita. Questo grado di magnificenza non è passato inosservato agli occhi dei colleghi, i quali in svariate occasioni gli hanno fatto i complimenti.

Alla vigilia della partita contro la Lazio anche il tecnico dei partenopei si è unito al coro, esprimendo delle parole di assoluta stima verso l’allenatore di origini campane. Nel corso della venticinquesima giornata di campionato il Napoli ospiterà la Lazio.

Sarà una partita complicata, durante la quale i padroni di casa dovranno far valere quanto di buono è stato visto fino ad ora. Non sarà facile, visto l’avversario, ma l’agonismo sarà alle stelle proprio per questo.

Spalletti elogia Sarri: ecco cosa ha detto

Tempo fa si era parlato di Spalletti in procinto di salutare l’Italia. Ma trattandosi di sole suggestioni, per il momento è doveroso concentrarsi sul presente. Presente che recentemente ha rivelato un tratto davvero positivo del suo carattere.

Nella conferenza prima della partita contro la Lazio ha avuto l’occasione di tessere le lodi di Maurizio Sarri, che prima di lui è passato proprio per Napoli. Nonostante fosse un osso molto duro da sopportare ha dichiarato di averlo sempre guardato come prima scelta.

Inoltre il sito Calciomercato.it ha riportato come l’attuale tecnico degli azzurri alle volte andasse anche allo stadio per vedere il Napoli di Sarri. Un attestato di stima davvero piacevole da ricevere.

Questa a suo modo è stata una dichiarazione non solo di natura magnanima, bensì anche un modo per stroncare sul nascere eventuali paragoni. Che, per ovvie ragioni, non sempre sono proficui.