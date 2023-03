Svolta incredibile nel futuro di Chiesa: lascia la Juventus, ma resta in Serie A

La complicata situazione della Juventus potrebbe portare anche all’addio di Federico Chiesa: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

La situazione in casa Juventus è decisamente delicata. I bianconeri, che nel mese di gennaio hanno ricevuto una penalizzazione di quindici punti in merito alla riapertura del processo plusvalenze in ambito sportivo, si sono visti sballottati dal secondo posto nel campionato di Serie A alla metà della classifica.

Un trauma che non è stato assimilato subito dalla rosa della Vecchia Signora che, però, una volta digerito è tornata a correre sia nelle coppe che nel maggiore torneo italiano. L’ultima vittoria è arrivata nel derby contro il Torino di Ivan Juric ed ha avuto anche la firma di Federico Chiesa, autore dell’assist che è valso la rete di Gleison Bremer, quella del definitivo vantaggio della Juventus. Proprio l’ex giocatore della Fiorentina, in vista della prossima estate di calciomercato e dell’incertezza che aleggia sul mondo bianconero, potrebbe anche essere ceduto in caso di una giusta offerta ed occhio ad un top club in Serie A.

Calciomercato Juventus, Chiesa può davvero lasciare?

Se dovessero accadere eventi che avrebbero del catastrofico in casa Juventus, la permanenza di Federico Chiesa non è da dare per scontata. Il calciatore, figlio d’arte di Enrico, è sicuramente una delle ali di maggior rilievo del panorama italiano ed europeo e, agendo a destra, potrebbe fare molta gola ad un club come il Napoli di Luciano Spalletti che, come regalo scudetto, potrebbe proprio fregiarsi del cartellino di Chiesa.

Un’ipotesi da non escludere, ma che al momento sembra abbastanza remota visti i rapporti freddissimi fra le due società, l’enorme rivalità che scorre e anche la volontà del calciatore che, sin da quando è arrivato alla Continassa, ha espresso tutta la sua volontà di difendere a tempo indeterminato i colori bianconeri.