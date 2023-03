Conte, svolta inattesa: addio immediato al Tottenham

Conte ultimamente sta attraversando un periodo molto difficile a livello personale. E questo sta avendo ripercussioni sul suo lavoro

La decisione presa da Conte per lui non sarà stata sicuramente a cuor leggero, anzi. Con molta probabilità questa è stata una decisione sofferta. Ma viste le condizioni era evidente come non ci fossero altre alternative.

Addirittura poche settimane fa si era parlato di un suo ritorno alla Juventus, cosa che ha fatto parecchio scalpore nel cuore dei tifosi. Per motivi positivi e anche per motivi negativi. Il tutto è stato, come al solito, fortemente divisivo.

Fin dal suo approdo a Londra gli alti e bassi sono stati tanti. Aver centrato la Champions League alla prima occasione utile è stato indubbiamente il suo picco. Ad oggi però si ha un tracciato ben diverso, soprattutto in campionato.

La competizione europea è già parzialmente compromessa, per via della sconfitta subita contro il Milan. In campionato, seppur c’è ancora tanto da giocarsi, la forma della squadra non è sempre costante.

Responsabilità tecniche a parte, alla base di tutto ciò ci potrebbe essere un motivo ben preciso. Motivo che, almeno nel cuore del suo problema, non riguarda il campo in sé. Bensì un altro fattore ancora.

Sembra infatti che l’ex allenatore dell’Inter sia in procinto di lasciare Londra. Benché tutti gli obiettivi stagionali siano ancora in corso d’opera la società sembra avere idee diverse. Idee che potrebbero non essere congrue col proseguire con il tecnico attuale.

Stando a quanto riporta il sito di Calciomercato.it l’addio a fine stagione è praticamente già deciso. Ma la “vera” notizia è un’altra, e riguarda un aggiornamento emerso proprio negli ultimi giorni.

Nulla che non fosse già immaginabile chiaramente. Ma ora sembra esserci l’ufficialità: Conte potrebbe lasciare immediatamente la panchina del Tottenham.

Conte pronto a lasciare il Tottenham: cosa succederà?

L’addio immediato di Conte rappresenta per il calcio inglese un fulmine a ciel sereno. Da potenziale conferma è passato infatti ad un oggetto misterioso, divenuto tale col passare del tempo.

L’ambiente generale potrebbe aver subito il contraccolpo di una situazione così delicata. Quasi come se il suo allenatore avesse involontariamente “trasmesso” questa sensazione ai suoi ragazzi.

Un nodo piuttosto difficile da sciogliere, su cui la dirigenza vuole operare il prima possibile. Il suo ritorno in Serie A potrebbe non essere da escludere, ma ad oggi si sa davvero ben poco su ciò che gli riserverà il futuro. La cosa migliore da fare è attendere ulteriori sviluppi.