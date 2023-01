Juve su Conte, Allegri senza pace: l’annuncio inaspettato

Il futuro di Allegri torna nuovamente in discussione: arriva l’annuncio inatteso sul ritorno di Antonio Conte

Ore di attesa in casa Juventus, in vista della sfida casalinga contro il Monza. Tornano tra i convocati, per la gioia di Allegri, Pogba e Vlahovic anche se le attenzioni per la società torinese potrebbero già essere rivolte molto più lontano.

All’anno prossimo, quando un progetto che ha dimostrato sul campo di essere al di sotto delle aspettative dopo la scelta dell’Allegri-bis, probabilmente verrà accantonato in nome di un nuovo rilancio. Ai microfoni di ‘Top Calcio 24’, Alfio Musmarra è tornato a parlare di Juventus ed in particolar modo di quello che sarà il futuro della squadra bianconera. Dopo le ultime novità in ambito extracalcistico, infatti, la ‘Vecchia Signora’ si prepara a cambiamenti importanti. In particolar modo, come già registrato negli ultimi mesi con le dimissioni dell’intero CDA (ed in primis dell’ex presidente Andrea Agnelli) a causa dell’Inchiesta Prisma, ora la rivoluzione rischia di toccare in modo pesante anche la squadra e lo staff tecnico. Occhi su Massimiliano Allegri, il cui lavoro alla guida della Juventus ha vissuto molti bassi e pochi alti sin dal suo ritorno, che resta sotto contratto con il club piemontese fino al 30 giugno 2025. “Allegri fa parte della vecchia gestione, dovremmo fare delle riflessioni visto il legame con Andrea Agnelli. La nuova dirigenza pare voler tagliare i rami secchi“. Il noto giornalista conclude, poi, il suo intervento parlando di uno dei possibili e più chiacchierati ritorni in quel di Torino.

Conte-Juventus, ritorno alla finestra

Si tratta di Antonio Conte, in scadenza a giugno con il Tottenham e che non ha ancora definito iul suo futuro. “Io starei sempre attento al ritorno di Antonio Conte”.

Ha detto in maniera sibillina il giornalista lasciando intendere che, riguardo a questa pista, qualcosa potrebbe venir fuori da qui alla prossima estate. Insomma la Juventus è chiamata a non pochi cambiamenti e uno di questi potrebbe essere, in primissimo piano, quello dell’allenatore. Via Allegri, il ritorno di Conte all’ovile potrebbe essere solo questione di pochi mesi. In attesa di scendere in campo contro il Monza, dunque, la ‘Vecchia Signora’ non abbandonerebbe l’idea del ritorno dell’allenatore pugliese.