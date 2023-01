Bufera Zaniolo: il messaggio è durissimo

Tiene banco il ‘caso’ Zaniolo: separato in casa, il fantasista della Roma torna al centro di un attacco clamoroso

Una situazione davvero complicata e che rimane di difficile gestione. La Roma, al di là del calcio giocato che la vedrà affrontare il Napoli questa sera al ‘Diego Maradona’, deve fare i conti con il ‘caso’ Zaniolo.

Già vicinissimo al Milan, sul fantasista si è fatto avanti negli ultimi giorni il Bournemouth che ha deciso di sbarcare in Italia per sbloccare la situazione. Una situazione che, però, sembra destinata a non sbloccarsi. Perchè la volontà di Zaniolo pesa ed, in tal senso, la destinazione inglese non convincerebbe l’ex interista. La decisione del numero 22 ha però mandato su tutte le furie i tifosi della Roma che, durante la scorsa notte, hanno affisso uno striscione a due passi dal Colosseo.

Striscione contro Zaniolo: i tifosi asfaltano il giallorosso

Sul ponte pedonale in via degli Annibaldi è comparso un durissimo messaggio diretto proprio a Zaniolo.

“Traditore m*** senza onore”: un messaggio da parte degli ultras giallorossi verso il giocatore che non solo non ha dato il benestare per la cessione (Zaniolo rimane in scadenza nel 2024) ma anche non concesso la disponibilità alla convocazione per la scorsa sfida contro lo Spezia.