Ritorno shock Ronaldo: l’annuncio è ufficiale

Clamorosa indiscrezione sul futuro di Cristiano Ronaldo: è lo stesso tecnico dell’Al-Nassr a lanciare la ‘bomba’

Nonostante il recentissimo, e remunerativo, passaggio all’Al-Nassr con un contratto da 2 anni e mezzo a 200 milioni a stagione, la carriera di Cristiano Ronaldo potrebbe non finire con la discussa esperienza in Arabia Saudita.

Sempre al centro di voci riguardanti il suo futuro, l’asso portoghese sembra essere lontano dall’appendere gli scarpini al chiodo. Facendo due rapidi calcoli, se venisse onorata la durata dell’accordo col club saudita, il cinque volte Pallone d’Oro avrebbe 40 anni nel 2025. In molti probabilmente penserebbero di smettere, ma lui no. Almeno a sentire l’ultima clamorosa indiscrezione proveniente dal suo allenatore.

La rivelazione shock di Rudi Garcia

“Cristiano Ronaldo non si ritirerà con Al-Nassr. Tornerà a fine carriera in Europa per ritirarsi lì“, ha detto il tecnico francese in conferenza stampa.

La rivelazione ha ovviamente scatenato la solita ridda di voci, sebbene manchi ancora tantissimo tempo sia alla fine del contratto col club saudita, sia per eventuali ripensamenti del diretto interessato. Che sembra proprio non rassegnarsi a lasciare il segno nel ‘calcio che conta’ anche alla veneranda età di 40 anni.