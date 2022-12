Cristiano Ronaldo ha firmato: finalmente l’annuncio

Finalmente la decisione di Cristiano Ronaldo è arrivata: il campione portoghese ha firmato con la nuova squadra. C’è l’annuncio

Il futuro di Cristiano Ronaldo finalmente arriva a una svolta. Il portoghese dopo aver lasciato il Manchester United è volato in Qatar con il Portogallo per giocare il Mondiale e ha lasciato in sospeso il suo futuro. Dopo la cocente eliminazione ai quarti di finale contro il Marocco, CR7 si è riunito alla sua famiglia continuando ad allenarsi.

Nelle scorse settimane è anche stato ospitato nel centro sportivo del Real Madrid, dove si è allenato individualmente. Ora però la sua scelta per il futuro sembrerebbe averla presa. Arriva l’annuncio, Cristiano Ronaldo firma il nuovo contratto.

Calciomercato, Ronaldo all’Al Nassr: arriva la firma del contratto da urlo

Cristiano Ronaldo è pronto a tornare in campo, sta per iniziare una nuova avventura per il campione portoghese. Nell’ultimo mese sono state tante le voci che si sono rincorse sul futuro di CR7, ma finalmente sembrerebbe essere arrivata la scelta definitiva.

Secondo quanto riportato da ‘Al Arabiya’, Cristiano Ronaldo avrebbe firmato il contratto che lo legherà all’Al Nassr per i prossimi due anni. CR7 dunque sceglie l’Arabia Saudita come prossima meta nella sua carriera, accettando la proposta folle avanzata dal club arabo. Si attende dunque solo l’ufficialità del club saudita.