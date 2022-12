Colpo dalla Juve, la verità in diretta: “Il presidente me ne ha parlato”

Calciomercato che sta per aprire e arriva la rivelazione in diretta sul colpo dalla Juventus: “Il presidente me ne ha parlato per primo”

La Juventus nella prima parte di stagione ha sicuramente faticato più del previsto, fallendo subito l’obiettivo in Champions League, uscendo ai gironi e scendendo in Europa League. Massimiliano Allegri ha dovuto ricorrere a mezzi diversi per cercare di risollevare la sua squadra, trovando risorse importanti nei più giovani.

Da Fagioli a Miretti passando per Soule e Iling Junior, la Juventus continua a scommettere sui giovani prospetti e c’è chi aveva iniziato a osservarli con interesse già da tempo. Arriva la rivelazione in diretta su un interessamento per Miretti dalla Turchia.

Calciomercato Juventus, Viviano svela: “Il presidente del Karagmuruk voleva Miretti”

Tra i giovani più interessanti della Juventus c’è sicuramente Fabio Miretti, che è riuscito a mettere in mostra le qualità e a conquistarsi spesso un posto nell’undici titolare di Massimiliano Allegri.

Proprio del centrocampista della Juventus ha parlato oggi Emiliano Viviano ai microfoni di Calicomercato.it in onda sul canale di Tv Play, dove ha svelato un retroscena di mercato: “Cosa mi ha detto Pirlo su Miretti? In verità il primo che mi ha parlato di lui è stato il mio presidente l’estate scorsa. Aveva visto qualche sua partita con la Primavera. Ha provato anche a prenderlo in prestito, ma questo probabilmente il ragazzo nemmeno lo sa perché la Juve non lo avrebbe mai dato”. Dunque aumentano gli estimatori di Miretti, che viene osservato anche in Turchia.