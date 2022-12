L’Inter si prende il campione del mondo: scambio e Juve ko

L’Inter è pronta a pianificare un grande colpo in vista di giugno: sacrificio per l’argentino, la Juve rischia la beffa

Inter-Napoli si avvicina e, con il passare delle ore, il big match di San Siro assume un significato profondo soprattutto per la squadra di Inzaghi.

Perchè battere gli azzurri significherebbe tornare in piena corsa per lo scudetto e riaprire ogni discorso tricolore che, al momento, pare virtualmente chiuso. Gli uomini di Spalletti sono distanti ben 11 punti: la super sfida che andrà in scena tra cinque giorni rappresenta un vero e proprio spartiacque. Così come tra gennaio e giugno sarà fondamentale operare in modo oculato sul calciomercato per permettere all’allenatore piacentino di avere maggiore scelta (e qualità) in ogni zona del campo. In vista dell’estate, in attesa di racimolare un budget sostanzioso per il mercato in entrata, l’Inter tiene vicinissimo al suo mirino il nome di Alexis Mac Allister. Il talento del Brighton, fresco vincitore del Mondiale in Qatar con l’Argentina, è una priorità anche per la Juventus. Marotta, però, vuole giocare d’anticipo ed ha in mente una doppia strategia per sbaragliare la concorrenza bianconera avvicinandosi al talento di De Zerbi. L’Inter non intende arrendersi ed è quindi pronta a inserire un giovane importante nell’eventuale trattativa con la società britannica.

La Juve piange due volte, Mac Allister-Inter: così si può

Si tratta di Franco Carboni, terzino che attualmente gioca in prestito al Cagliari ma che a giugno con ogni probabilità cercherà di rilanciarsi altrove.

Una pedina ideale per De Zerbi, bravissimo a valorizzare i giovani talenti. Nell’eventualità che Marotta superi la Juventus nella corsa a Mac Allister, l’Inter lascerebbe il via libera al Brighton per un altro obiettivo nerazzurro: Davide Frattesi del Sassuolo, per un clamoroso doppio ko bianconero. Carboni approderebbe in prestito con obbligo di riscatto e opzione prioritaria in favore dei nerazzurri per riportarlo, eventualmente, a Milano in futuro.