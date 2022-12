Punta i piedi e resta al Barça: occasione a zero per le big italiane

Uno dei giocatori maggiormente seguiti da almeno due big italiane ha deciso di arrivare a scadenza alla fine del suo accordo

Protagonista di una delle telenovele estive di mercato, già seguito dalla Juve nella primavera del 2021 e poi accasatosi a costo zero in una delle top squadre del Vecchio Continente, l’attaccante – per uno strano scherzo del destino – si trova nella medesima posizione di due anni esatti fa. Quando aveva rifiutato sia le proposte di rinnovo al ribasso, sia la cessione a gennaio per consentire al club di fare cassa.

La situazione è tale per cui Juve e Roma – i due club italiani maggiormente interessati al calciatore ex Manchester United – devono solo aspettare. Attendere di cominiciare a trattare solo con l’entoruage dell’attaccante, e non più con la società che ne detiene il cartellino. Certo, il profilo avrebbe fatto più che comodo subito, ma avere pazienza significa poterlo tesserare a costo zero. Cosa che di questi tempi, e considerando anche il valore del giocatore, non guasta affatto.

Depay ha deciso: Juve e Roma pronte all’assalto

Già in odore di cessione la scorsa estate, poi rimasto perchè voglioso di riconquistare il posto da titolare – missione fallita anche per gli investimenti fatto in attacco dal club blaugrana – Memphis Depay è protagonista di un aspro braccio di ferro con la dirigenza catalana ormai da mesi. Il calciatore ha deciso, come riporta il portale spagnolo ‘Todofichajes.com‘, di arrivare a scadenza di contratto non accettando alcuna destinazione nel mercato di gennaio. Una situazione che ricalca molto da vicino quello che sta accadendo a Madrid con Marco Asensio.

La decisione sarebbe stata maturata anche in virtù della squalifica di Lewandowski e delle presumibili occasioni che l’attaccante olandese avrà per mettersi in mostra. Il Mondiale non è stato del tutto negativo, ma non ha nemmeno attirato l’interesse di altri club sulle sue prestazioni. A parte quelle, reiterate, di bianconeri e giallorossi, che sono pronti a darsi battaglia per un prestigioso colpo a ‘zero’ a luglio.