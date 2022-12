L’Inter ha trovato l’alternativa a Lukaku: Marotta ha scelto Depay

In caso di mancata conferma di Romelu Lukaku da parte dell’Inter, i nerazzurri potrebbero virare sul profilo di Memphis Depay, attaccante in scadenza col Barcellona

Il Mondiale dell’Olanda è stato, per certi versi, anche sopra le aspettative iniziali. La nazionale oranje, guidata da Louis Van Gaal, è arrivata fino ai quarti di finale dove, ai calci di rigore, è stata sconfitta dall’Argentina di Lionel Messi che, nella serata di martedì, ha strappato il pass per la finale superando anche la Croazia di Luka Modric.

La selezione olandese ha potuto contare sull’esplosione, ormai definitiva, di Cody Gakpo, attaccante del PSV Eindhoven finito nel mirino, in ottica calciomercato, di diversi top club europei, ma anche sull’esperienza e sulla classe di Memphis Depay, attaccante del Barcellona in scadenza di contratto al termine della stagione con la compagine blaugrana. L’ex giocatore di Lione e Manchester United, nei mesi scorsi, è stato accostato alla Juventus di Massimiliano Allegri per il reparto offensivo, ma per il futuro potrebbe diventare un nome spendibile per l’Inter di Beppe Marotta che sta facendo delle riflessioni sul futuro di Romelu Lukaku, centravanti belga in prestito dal Chelsea.

Calciomercato Inter, Depay al posto di Lukaku: la situazione

Finora, il rendimento di Romelu Lukaku con la maglia dell’Inter è stato molto al di sotto delle aspettative e non è detto che la Beneamata, allo scadere del prestito al termine della stagione, voglia continuare a proseguire la collaborazione tecnica con il bomber belga e magari spostare l’attenzione proprio sul profilo di Memphis Depay, una vera e propria occasione di calciomercato dal punto di vista economico, soprattutto per il discorso pagamento del cartellino, che sarebbe azzerato essendo svincolato a fine anno.

L’unico scoglio resta quello legato all’ingaggio, decisamente alto, di Depay che dovrebbe ridurre un po’ le sue richieste per venire incontro a quelle che sono le esigenze dell’Inter di Marotta, ancora alle prese con una situazione societaria non proprio rosea.