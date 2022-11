Scambio con l’esubero, Mourinho serve la beffa ad Allegri

Uno degli obiettivi del mercato di gennaio della Juventus potrebbe prendere la via della Liga: Mourinho orchestra lo scambio

Nelle ultime settimane in casa giallorossa si respira un clima un po’ pesante. Dapprima, ed era il 6 novembre, è arrivata la sconfitta nel derby. Poi il beffardo pareggio del Mapei Stadium contro il Sassuolo ed infine, nell’ultima gara del 2022 prima della sosta, il sofferto pareggio casalingo contro il Torino. Nel quale sono arrivati anche i primi veri fischi stagionali per la formazione capitolina.

Proprio nel mezzo della mini crisi giallorossa, è esploso il caso Rick Karsdorp. Accusato dallo Special One di un atteggiamento poco professionale, ed invitato senza mezzi termini dal tecnico a trovarsi una sistemazione, l’olandese non è stato poi convocato per il match contro i granata. Immediatamente accostato alla Juventus, l’ex Feyenoord ha poi pensato bene di non rispondere alla convocazione domenicale in vista della tournèe in Giappone dal 22 al 29 novembre.

Mourinho cede Karsdorp. Ma non alla Juve

Indiscrezioni riferite dalla stampa spagnola nelle ultime ore parlano di un forte interessamento del Villarreal per l’indesiderato di Trigoria. Il caso vuole che il club capitolino abbia da tempo messo gli occhi su Juan Foyth, nazionale argentino in forza proprio al club spagnolo.

Il calciatore albiceleste, ora in Qatar con la sua Nazionale, ha una valutazione di mercato decisamente superiore a quella del terzino oranje, ma i giallorossi sarebbero disposti ad accontentare le richieste iberiche di un conguaglio per chiudere l’operazione. Per la Juve, che era convinta di poter chiudere agevolmente l’affare, si profila una beffa orchestrata in prima persona proprio dal tecnico portoghese.