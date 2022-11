Karsdorp in orbita Juve: si pensa allo scambio con la Roma

Con lo stop dei campionati per via del mondiale, le società possono concentrarsi sul proprio calciomercato.

Con il mondiale pronto ad entrare nel vivo, le società possono finalmente concentrarsi sulle operazioni di mercato per la sessione invernale. Le squadre del nostro campionato, sono alla ricerca di qualche tassello in grado di potenziare la rosa a disposizione dei rispettivi allenatori.

Non solo gli acquisti, però, perché ovviamente le società hanno intenzione di liberarsi di quei calciatori che non fanno più parte del progetto tecnico, cercando di incassare il più possibile per poter fare acquisti, oppure usare questi calciatori per qualche scambio. Proprio per quanto riguarda gli scambi, Juventus e Roma potrebbero provare ad intavolare una trattativa durante la pausa del campionato.

Juventus e Roma pensano allo scambio: difficile per gennaio

Come detto, bianconeri e giallorossi starebbero pensando ad uno scambio che porterebbe Cuadrado da Mourinho e Karsdorp da Allegri. Il terzino olandese è oramai fuori dal progetto tecnico, con lo special one che lo ha invitato a trovare una nuova sistemazione. La Juventus è molto interessata al calciatore, ma uno scambio con Cuadrado, ad oggi, appare difficile da ipotizzare per gennaio. La difficoltà della trattativa riguarda sia l’ingaggio di Cuadrado, alto per le casse della Roma, e sia per la volontà del colombiano, che non vorrebbe lasciare la Juve sopratutto a gennaio. Sicuramente le squadre ci penseranno, e la sosta per il mondiale può essere l’occasione giusta per provare ad avviare i colloqui. Cuadrado a Mourinho piace molto, e cercherà di convincerlo a sposare la causa giallorossa in caso di trattativa concreta. La cosa certa è che l’avventura di Karsdorp con la maglia giallorossa sia destinata a finire nel mercato invernale.