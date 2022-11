Conte lo vuole al Tottenham: soldi (pochi) e contropartita per il sì dell’Inter

Il tecnico leccese non ha dato certezze sul rinnovo con gli ‘Spurs, ma intanto il club inglese si muove per accontentarlo già nel prossimo calciomercato di gennaio

Mistero totale sul futuro di Antonio Conte, col diretto interessato ad alimentare le voci per mera convinenza. Ognuno, del resto, tira l’acqua al proprio mulino. “A livello personale devo sentire di meritarmi un nuovo contratto qui. Parleremo al momento giusto e prenderemo la decisione migliore”, ha detto solo quattro giorni fa.

Per la prossima stagione resta viva la possibilità di un ritorno alla Juventus, anche se con le ultime sei vittorie consecutive Allegri ha rinsaldato la propria posizione. Al livornese possono ‘bastare’ la qualificazione in Champions e la conferma di Andrea Agnelli per proseguire l’avventura in bianconero, questo Conte lo sa e perciò probabilmente rimanda tutto a fine stagione o quasi. Nel frattempo, però, gli ‘Spurs’ preparano la proposta di prolungamento – in Inghilterra sostengono possa raggiungere i 20 milioni netti, cifre alla Cristiano Ronaldo di oggi – e il calciomercato post pausa Mondiale, quello di gennaio. Obiettivo, ‘accontentare’ il salentino per invogliarlo magari a non mollare il progetto. Per la finestra di riparazione priorità pure alla difesa, con Conte che vorrebbe uno dei suoi capisaldi dell’esperienza all’Inter, cioè Stefan de Vrij.

Alcune fonti inglesi dicono abbia già parlato direttamente con l’olandese, il cui nuovo agente Federico Pastorello (in passato ‘consulente’ del mister) presto dovrebbe sedersi al tavolo con i nerazzurri per discutere dell’eventuale rinnovo del contratto in scadenza anch’esso a giugno. Marotta e soci vorrebbero trattare al ribasso rispetto agli attuali 4 milioni netti, mentre il Tottenham potrebbe pure garantirgli qualcosa in più sulla stregua di quanto fatto già con Perisic.

Calciomercato Inter, de Vrij subito da Conte: Sanchez la contropartita

Qualora venisse trovata un’intesa con giocatore e agente, ecco che Fabio Paratici partirebbe subito all’assalto per il cartellino. L’offerta in tal caso sarebbe molto bassa, non superiore probabilmente ai 4-5 milioni di euro visto che a fine stagione andrebbe via a zero. In aggiunta, tuttavia, l’ex Ds della Juventus potrebbe proporre Davinson Sanchez in prestito gratuito fino a giugno con diritto di riscatto sui 15-18 milioni. In scadenza nel 2024, il ventiseienne colombiano non fa impazzire Conte ed è stato a lungo nel mirino di Ausilio quando militava nell’Ajax.