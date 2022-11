Post Dumfries grazie a Mourinho: duello Inter-Juve

L’Inter può scorgere una ghiotta occasione di mercato in Serie A: testa a testa con la Juventus ‘grazie’ a Mourinho

La sofferta vittoria sull’Atalanta rilancia l’Inter che, quinta in classifica, chiude il 2022 in piena corsa per le prime posizioni della Serie A. Nonostante gli 11 punti di distacco dal Napoli capolista, adesso è tempo di pensare alle possibili operazioni di calciomercato da portare a termine tra gennaio e giugno.

E Beppe Marotta deve fare i conti anche con il futuro di Denzel Dumfries: sfida alla Juventus per una grande occasione già a gennaio.

Inter e Juve, colpo low cost: firma a gennaio

Come anticipato, la società meneghina deve valutare possibili offerte per Denzel Dumfries. Arrivato all’Inter per poco più di 14 milioni di euro, adesso la dirigenza nerazzurra ha intenzione di valutare offerte per almeno 40 milioni di euro: una plusvalenza molto invitante che lascerà, tuttavia, un buco importante sulla fascia destra della squadra di Inzaghi. Ecco perché Marotta sta valutando il prossimo colpo in quella zona del campo, con un nome su tutti che intriga tanto l’Inter quanto la Juventus, nelle prime settimane del 2023.

Si tratta di Rick Karsdorp, ormai separato in casa dopo il durissimo sfogo di Mourinho nel post partita di Sassuolo-Roma. Il laterale olandese è destinato a dire addio ai colori giallorossi già a gennaio: una situazione quasi invivibile nella Capitale che porterà la Roma a cedere l’ex Ajax nelle prime settimane del 2023. Ci sta pensando con forza la Juventus che a giugno con ogni probabilità perderà Cuadrado, a parametro zero.

Alla corsa può aggiungersi l’Inter, a maggior ragione se Dumfries dovesse cambiare aria nel mese di gennaio.