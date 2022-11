Il regalo Champions è Vlahovic: scambio con la Juve

C’è una rilevante pretendente in Premier all’acquisto di Vlahovic, punta di proprietà della Juventus, in caso di qualificazione Champions

Dusan Vlahovic rappresenta uno degli elementi di spicco della Juventus targata Massimiliano Allegri. Nonostante l’avventura a Torino finora non sia stata entusiasmante, il bomber serbo resta la punta di diamante del reparto offensivo bianconero.

L’ex Fiorentina, prelevato lo scorso gennaio per una cifra di oltre 70 milioni di euro, è ora concentrato a pieno sul Mondiale in Qatar, con la Serbia che potrebbe rendersi protagonista in positivo di un ottimo percorso. Dopodiché, il classe 2000 tornerà a disposizione del tecnico livornese, cercando di riscattare da gennaio in poi una prima parte di stagione altamente deludente. Intanto, continuano a circolare voci su Vlahovic relative al fronte calciomercato e, in particolare, alla Premier League.

Calciomercato Juventus, il Newcastle sogna Vlahovic: scambio con Isak

Ci sarebbe da registrare, infatti, un interesse concreto da parte del ricchissimo Newcastle, attualmente terzo in classifica in campionato a quota 30 punti. I ‘Magpies’, dal canto loro, sognano l’acquisto del centravanti bianconero, come regalo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. E, per convincere la ‘Vecchia Signora’, gli inglesi potrebbero provare a giocarsi la ‘carta’ Isak in un’operazione di scambio. Ad ogni modo, la realizzazione dell’affare in questione appare molto improbabile, visto che la Juve non intende rinunciare a Vlahovic a meno di offerte fuori mercato.