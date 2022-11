HIGHLIGHTS | Ibanez regala, Felipe Anderson ringrazia: alla Lazio il derby

La Lazio si aggiudica il derby della capitale: battuta la Roma all’Olimpico e tre punti importanti per la squadra di Sarri

La Lazio reagisce dopo una settimana difficile con le sconfitte con Salernitana e Feyenoord. Il derby lo decide un gol di Felipe Anderson.

La prima mezz’ora di gioco è equilibrata e nervosa: ci prova solo Zaniolo da fuori, ma per sbloccare il risultato c’è bisogno di un errore. Lo commette Ibanez che si a rubare palla da Pedro in area di rigore, lo spagnolo serve Felipe Anderson che non sbaglia il rigore in movimento contro Rui Patricio.

Un gol che scuote la Roma che prova a reagire subito: dopo pochi minuti Zaniolo lascia partire un pallonetto di sinistro, trovando però la traversa a negargli la gioia del gol. La ripresa prosegue con lo stesso copione del primo tempo. Roma nervosa e incapace di rendersi concretamente pericolosa e Lazio vicina al raddoppio al 72′ quando Cancellieri innesca una ripartenza pericolosissima servendo poi Felipe Anderson che da fuori cerca il jolly, trovando però l’intervento da applausi di Rui Patricio.

Roma-Lazio: tabellino, classifica e highlights

ROMA-LAZIO 0-1

29’ Felipe Anderson

Classifica Serie A: Napoli 35, Milan 29, Lazio 27, Atalanta 27, Roma 25, Inter 24, Udinese 23, Juventus 22, Salernitana 17, Torino 17, Fiorentina 16, Bologna 16, Sassuolo 15, Empoli 14, Monza 13, Lecce 9, Spezia 9, Cremonese 6, Sampdoria 6, Verona 5.

A breve gli highlights della partita