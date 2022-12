Il Milan finisce subito nei guai: tutta ‘colpa’ di Enzo Fernandez

Il calciomercato del Milan potrebbe intrecciarsi a breve col futuro di Enzo Fernandez, il quale è nel mirino di un importante club inglese

Il Mondiale, come sempre, condiziona molto le dinamiche relative al calciomercato. In tal senso, l’Argentina rappresenta un punto di riferimento importante in vista delle settimane a venire. La copertina, ovviamente, se l’è presa Lionel Messi, ma anche altri giocatori dal grande potenziale hanno dato una mano assai rilevanti alla causa targata Scaloni.

E uno degli elementi di punta nello scacchiere del Commissario Tecnico sudamericano è stato senza dubbio Enzo Fernandez, assolutamente determinante per la conquista dell’ambita Coppa del Mondo. Il centrocampista di proprietà del Benfica si è reso protagonista in positivo di un percorso fantastico, attirando l’interesse dei top club europei. Il presidente del club portoghese, Manuel Rui Costa, ha rilasciato di recente alcune dichiarazioni molto chiare circa il destino del classe 2001 (compirà 22 anni il prossimo 17 gennaio): “Non vorremmo cedere Enzo Fernandez a gennaio, ma siamo disposti ad accontentare il ragazzo in caso di offerta da 120 milioni di euro“. E se la carriera della mezz’ala argentina proseguisse subito in Premier League? A tal proposito, il Chelsea sarebbe fortemente interessato a tale acquisto e non è completamente da escludere che l’affare possa già concretizzarsi a breve. Questo scenario, inoltre, potrebbe condizionare la finestra dei trasferimenti del Milan.

Calciomercato Milan, Enzo Fernandez può andare subito al Chelsea: intreccio con Joao Gomes

Nel caso, infatti, Fernandez dovesse passare già a gennaio alla corte di mister Graham Potter, a quel punto il Benfica potrebbe tuffarsi su Joao Gomes, calciatore brasiliano 21enne in forza al Flamengo.

Si tratta di una pedina che stuzzica la fantasia del club di Via Aldo Rossi, ma il desiderio dei rossoneri potrebbe sfumare definitivamente proprio a causa del Benfica. Con la cessione della stellina dell’Albiceleste, i lusitani conterebbero su una disponibilità economica enorme, che potrebbe mandare al tappeto il Milan.