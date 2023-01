Il Milan fa doppietta: Leao-Milinkovic, l’offerta folle cambia tutto

In casa Milan continua a tenere banco il tema relativo al futuro di Rafael Leao, in scadenza giugno 2024: possibile intreccio con Milinkovic

Nessuno probabilmente si sarebbe mai aspettato un simile crollo dal punto di vista delle prestazioni. Eppure sembra proprio che il Milan stia attraversando un periodo di crisi, dal quale non sarà affatto semplice uscire. Tutto è cominciato dal pareggio beffa a San Siro contro la Roma di Mourinho, per poi arrivare alla figuraccia all’Olimpico con la Lazio.

Insomma, la situazione è davvero preoccupante, con i tifosi rossoneri spaventati dall’idea di non riuscire nemmeno a raggiungere la qualificazione in Champions League. E il primo tempo contro il Sassuolo è un’ulteriore dimostrazione dello stato di confusione in cui navigano ora mister Stefano Pioli e i suoi uomini. Tutta la squadra sta rendendo nettemante meno rispetto soprattutto alla passata stagione, ma è giusto sottolineare in particolare le numerose insufficienze accumulate negli ultimi tempi da Rafael Leao.

Il portoghese dovrebbe essere sempre l’uomo più decisivo nel Milan, invece adesso appare un po’ assente mentalmente ed è probabile che le tante voci di calciomercato inerenti al suo futuro lo stiano condizionando sempre di più. L’ex Sporting Clube de Portugal, come noto, presenta un contratto in scadenza giugno 2024 e il rinnovo, ad oggi, è tutt’altro che scontato. Non a caso, il classe ’99 potrebbe partire a giugno in direzione Paris Saint Germain. Non è da escludere, infatti, che i parigini si convincano ad avanzare un’offerta folle (sui 90-100 milioni di euro), dato che Campos è un suo grande ammiratore – lo ha ‘scoperto’ lui -.

Calciomercato Milan, Milinkovic e Hojlund: Leao finanzia il doppio colpo

La cessione dell’attaccante lusitano finanzierebbe un potenziale doppio colpo in Serie A. Il ‘Diavolo’, dal canto suo, si tufferebbe sul giovane bomber dell‘Atalanta Rasmus Hojlund, una delle sorprese in positivo del nostro campionato.

Non solo, perché Maldini e Massara potrebbero anche provare a prendere colui che rappresenta il loro pallino da diverso tempo. Stiamo parlando di Sergej Milinkovic-Savic, il quale – con la Lazio – presenta la stessa situazione contrattuale di Leao. Lotito, durante la prossima estate, potrebbe ‘accontentarsi’ di una proposta sui 50-60 milioni di euro, in modo da evitare di perdere il serbo a parametro zero. Entrambi i calciatori citati sono nel mirino della Juventus, ma la ‘Vecchia Signora’ è bloccata per via delle note problematiche giudiziarie. E il Milan può approfittarne.