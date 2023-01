Inzaghi trema, doppio blitz da 60 milioni di euro

Il calciomercato nerazzurro può ancora riservare delle sorprese, specie sul fronte uscite. Ecco tutti i dettagli

Non si escludono sorprese. O meglio, addii clamorosi all’Inter in questi ultimi tre giorni di calciomercato. Per questo motivo non vorremmo essere nei panni di Simone Inzaghi, il quale però è ben conscio dei problemi finanziari del club e quindi della obbligatorietà di prendere in esame qualsiasi tipo di offerta. Per qualsiasi calciatore.

Facile pensare a Skriniar, ma il PSG non sembra intenzionato ad affondare il colpo visto che lo ha in pugno per giugno. A zero. Un tentativo potrebbe essere fatto solo con una proposta bassissima. L’Inter, che vuol mantenere un po’ di dignità, difficilmente accetterebbe le briciole al gong del mercato. Anche perché poi non avrebbe tempo per rimpiazzarlo a dovere.

Ma allora chi può salutare Appiano in extremis? Attenzione a Denzel Dumfries, mollato dal Chelsea che a chiuso per Malo Gusto del Lione, ma sempre nei radar di altri club inglesi come – per esempio – il Manchester United. Ten Hag lo conosce bene e lo apprezza, non impossibile un blitz last minute con una proposta però un po’ al ribasso. Da 35 milioni di euro, che tuttavia Marotta e soci potrebbero pure valutare. Del resto l’olandese pare abbia già la testa in Premier.

Calciomercato Inter, ‘pericolo’ Conte per Brozovic: Ausilio farebbe scambio con Kessie

A proposito di Inghilterra, occhio a Marcelo Brozovic. Il croato non è più insostituibile e nemmeno più incedibile. Ausilio farebbe subito lo scambio con Kessie, una possibilità che può concretizzarsi a giugno a meno di un addio del 77 già in questa finestra.

Per il classe ’92, che solo un anno fa ha rinnovato fino al 2026 diventando il più pagato della rosa (poi il secondo col ritorno di Lukaku), potrebbe farsi avanti il Tottenham di Paratici e Conte con un’offerta da 25 milioni di euro. Basterebbe? Chissà. Nelle scorse ore Brozovic è stato accostato anche alla Juventus. Fantamercato.