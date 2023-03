Effetto dominio e cessione milionaria: spesa in casa Milan

In Europa c’è un difensore in particolare che potrebbe scatenare l’asta la prossima estate. Mirino su Gvardiol e l’effetto domino che eventualmente potrebbe provocare

Martedì sera il Lipsia ha salutato la Champions League perdendo in modo netto e perentorio contro il Manchester City, capace di vincere 7-0 grazie all’uragano Erling Haaland in grado di mettere a referto ben cinque gol prima della sua sostituzione.

Neanche un difensore di fascia alta come Josko Gvardiol è riuscito a contenere la furia del centravanti norvegese, che insieme ai compagni, non ha fatto prigionieri nella gara dell’Etihad. Un nome quello del centrale croato che già da qualche tempo circola in ottica calciomercato per diverse big del calcio europeo. Il valore del mancino classe 2002 è in grande ascesa, ed anche al Mondiale ha dimostrato largamente il suo valore a suon di prestazioni di alto profilo. 31 presenze con anche 3 gol in stagione per Gvardiol che potrebbe vivere la sua ultima annata al Lipsia prima di fare un grande salto di qualità. Un cambio di squadra che indirettamente potrebbe anche toccare le strategie del Milan. Non per acquistarlo naturalmente, visto il prezzo già fuori mercato.

Calciomercato Milan, effetto domino Gvardiol: mirino su Kalulu

Tre club di Premier League, Chelsea, Manchester City e Liverpool, oltre agli spagnoli del Real Madrid, sembrano le squadre maggiormente accreditate nella corsa a Gvardiol, che ha visto schizzare il proprio valore di mercato.

In estate potrebbe quindi scatenarsi un’asta sul croato per la gioia del Lipsia che se da un lato perderebbe un difensore fortissimo, dall’altro potrebbe incassare cifre importantissime. Un addio porterebbe quindi i tedeschi necessariamente ad andare a caccia di sostituti, magari giovani e di valore. Un nome stuzzicane potrebbe anche essere quello di Pierre Kalulu del Milan, che il prossimo giugno compirà 23 anni ed ha ancora margini di miglioramento oltre alla capacità di giocare più ruoli. Il francese avrebbe costi naturalmente inferiori a Gvardiol e lo stesso Lipsia, ora terzo in Bundesliga, potrebbe anche offrire ancora la possibilità di giocare in Champions. Il Milan comunque resta legatissimo al proprio difensore.