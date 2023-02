Tridente contro la Fiorentina e Pogba, Allegri dice tutto

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Fiorentina.

Uno dei temi più caldi è il recupero del centrocampista francese Paul Pogba, ma Allegri ha dichiarato che “Pogba non può essere convocato, in questo momento è ai box. Non c’è, mi dispiace dirlo, ma questa è la realtà. Sta lavorando per tornare a disposizione. Non so divi quando può tornare: non la prossima settimana, magari tra 20 giorni. Chi invece a breve tornerà in gruppo è Bonucci, cosi come dichiarato dal tecnico livornese “giovedì tornerà a disposizione col Nantes, si è allenato bene negli ultimi giorni. Lunedì tornerà ad allenarsi con la squadra”.

Allegri parla del tridente contro la Fiorentina: “Non credo sia la partita giusta”

Sulla possibilità di vedere il tridente composto da Chiesa, Vlahovic e Di Maria Allegri è stato molto chiaro, dichiarando che “non lo so, domattina abbiamo un altro allenamento e deciderò chi far giocare, abbiamo tante partite. Possono giocare insieme però con la Fiorentina non so se sarà la giornata giusta. Lo deciderò solo dopo l’ultima rifinitura”. Tanti gli elogi per Adrien Rabiot, che sta diventando sempre più importante per la squadra. Su di lui, Allegri ha specificato che “non è una scommessa vinta, ha raggiunto 27 anni e ha trovato la sua maturità come spesso capita a molti giocatori a quell’età. E’ cresciuto molto e domani gioca”. Per quanto riguarda il rientro di Milik, invece, il tecnico ha comunicato che “è in miglioramento, ma ancora un po’ distante”.

Questi i possibili undici che Massimiliano Allegri manderà in campo contro la Fiorentina: (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.