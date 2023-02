Niente rinnovo, addio a Conte: il Milan prepara l’assalto

Nonostante ci sia una seconda parte di stagione da disputare, molte società sono già attive per programmare il calciomercato del futuro.

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, ci sono club già proiettati al futuro in vista della prossima stagione.

Tra questi troviamo il Milan, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di mister Pioli. Il reparto dove i rossoneri intendono intervenire è l’attacco, che necessità di maggiore qualità. A tal proposito, la dirigenza rossonera sembra aver già individuato il calciatore da regalare al tecnico in estate.

Il Milan pianifica il futuro: obiettivo Lucas Moura

Come detto, il Milan è già molto attivo nella programmazione del prossimo mercato estivo, tanto da aver individuato il primo possibile innesto per il reparto avanzato.

Stiamo parlando di Lucas Moura, esterno brasiliano classe 1992 del Tottenham. Il ragazzo vedrà scadere il proprio contratto a giugno e, stando a quanto riportato dalla stampa inglese, il club non ha intenzione di proporre un nuovo accordo. Proprio per questo, il Milan non ha intenzione di lasciarsi sfuggire questa occasione, tanto che a breve potrebbe decidere di avviare i contatti con l’entourage del brasiliano per provare ad imbastire una trattativa. Il classe 92 non è visto da Antonio Conte, che lo ha utilizzato in sole 11 occasioni per un totale di 269 minuti, circa 24 minuti a partita. Lucas Moura prenderebbe in seria considerazione l’idea di trasferirsi al Milan, anche per ritrovare la forma migliore e tornare a sentirsi un calciatore importante. Il calciomercato del futuro sembra pronto ad entrare nel vivo, con il Milan che studia la mossa giusta per regalarsi il primo grande colpo per la prossima stagione.