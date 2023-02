Neuer accusa, la società non ci sta: multa salata in arrivo

Non un grande momento per il portiere della nazionale tedesca Manuel Neuer, che ha criticato apertamente la società.

Non sta passando un momento molto positivo il portiere della nazionale tedesca Manuel Neuer, cha recentemente ha attaccato il club.

Nello specifico, il portiere classe 1986, ha attaccato la dirigenza e il tecnico Julian Nagelsmann dopo l’esonero del preparatore dei portieri Toni Tapalovic. Neuer è molto legato all’ormai ex preparatore del Bayern, e non ha preso per niente bene la decisione del club. La dirigenza, ora, sembra decisa a prendere provvedimenti importanti contro l’estremo difensore.

Neuer accusa e la società non ci sta: multa in arrivo

Come detto, a Manuel Neuer non è andato giù l’esonero di Toni Tapalovic, oramai ex preparatore dei portieri del Bayern.

Il portiere della nazionale tedesca, in una recente intervista, ha sottolineato che “per me è stato un duro colpo, Toni piaceva a tutta la rosa e tutti nel nostro gruppo di portieri sono caduti a pezzi”. Queste dichiarazioni non sono piaciute alla società che, stando a quanto riportato dal quotidiano Bild, è pronta a multarlo con una mensilità da circa 1,6 milioni di euro. Insomma, non un grande momento per il portiere, che dovrà cercare di rimediare per lasciarsi tutti questi problemi alle spalle.