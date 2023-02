HIGHLIGHTS | Gol all’ultimo respiro, pirotecnico pari tra Empoli e Spezia: è 2-2

Partita incredibile al ‘Castellani’: l’Empoli va sotto di due gol e di un uomo, poi ribalta tutto, con lo Spezia rimasto in 10 dal 49′

Emozioni e gol nella prima partita del sabato in Serie A. Al ‘Castellani’ di Empoli succede veramente di tutto tra i padroni di casa e gli ospiti: l’inevitabile conclusione della battaglia è un pareggio che lascia l’amaro in bocca soprattutto ai bianconeri.

Dopo i primi 45′, la partita sembra in ghiaccio per la formazione ligure. Avanti di due gol – doppietta di Simone Verde al 25′ e al 31′ – e di un uomo per effetto dell’espulsione al 21′ di Fabiano Parisi, gli ospiti gettano tutto alle ortiche nella ripresa. Prima Salvatore Esposito si fa cacciare al 49′, ripristinando la parità numerica. Poi il forcin biancazzurro porta prima al gol di Cambiaghi al 71′, infine il gol del pareggio con Vignato, al 94′. Pari e patta dunque, con grande rammarico per i liguri, che avrebbero potuto fare un balzo in avanti nella lotta per la salvezza.

HIGHLIGHTS Empoli-Spezia 2-2: tabellino e classifica

Empoli-Spezia 2-2



25′ rig. e 31′ Verde (S), 71′ Cambiaghi (E), 94′ Vignato (E)





La classiifca di Serie A: Napoli 56, Inter 43, Milan 41*, Roma 40, Lazio 39, Atalanta 38, Torino 30*, Udinese 29, Bologna 29, Empoli 27*, Juventus 26, Monza 26, Fiorentina 24, Sassuolo 23, Lecce 23, Salernitana 21, Spezia 19*, Hellas Verona 14, Sampdoria 10, Cremonese 8

*Una gara in più