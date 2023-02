Rivoluzione Tottenham: doppia sorpresa per l’erede di Paratici

Il Tottenham è pronto a cambiare tanto in vista della prossima estate: attenzione al futuro di Fabio Paratici

Quelli che ci separano dalla sessione estiva di calciomercato saranno mesi di attesa, per diverse realtà sparse per l’Europa che hanno intenzione di rilanciarsi in vista del prossimo anno.

Tra queste vi è certamente il Tottenham guidato da Antonio Conte. Il futuro dell’allenatore leccese è ancora in dubbio, il contratto in scadenza al termine dell’attuale stagione sembra avvicinare l’ex Commissario tecnico all’addio agli ‘Spurs’. Ma la situazione in casa Tottenham, in tal senso, pare più complicata del previsto. Perchè anche Fabio Paratici, direttore sportivo degli inglesi, potrebbe finire per essere sostituito. La squalifica di 30 mesi, in Italia, comminata dalla FIGC potrebbe essere estesa anche in ambito europeo, colpendo quindi l’operato del ds per conto del Tottenham. Ecco perchè un cambiamento quasi totale, in tal senso, pare qualcosa di inevitabile. E da questo punto di vista sono due i nomi che gli ‘Spurs’ starebbero valutando per la sostituzione dell’ex juventino a partire dalla prossima estate. E gli occhi dei vertici del club di Levy sono puntati, ancora una volta in Italia.

Addio Paratici: il Tottenham pesca in Serie A

In primis a Roma, sponda Lazio, dove Igli Tare viene considerato un profilo di assoluto spessore per raccogliere l’eredità di Paratici. Quanto mostrato in questi anni alla Lazio, infatti, potrebbero regalare a Tare il grande salto in uno dei club più importanti e ricchi del pianeta.

L’albanese, poi, non ha ancora rinnovato l’accordo in scadenza il prossimo giugno: un altro chiaro segnale di come Tare possa rappresentare una ghiotta occasione, per il Tottenham e non solo. Un altro profilo che ha fatto discutere, anche in ambito Juventus, e che potrebbe diventare di grande attualità per il club inglese è quello di Cristiano Giuntoli. Gemme come Osimhen e Kvaratskhelia sono solo l’ultimo passo di uno dei dirigenti più talentuosi e lungimiranti del calcio italiano.