Sarri sbatte la porta, le due big italiane fanno la corte al tecnico

Nonostante un contratto fino al 2025, il tecnico toscano potrebbe lasciare il club capitolino: affascinanti le ipotesi sul piatto

Da una parte sprazzi di gioco spettacolare e redditizio, soprattutto nei match disputati tra le mura amiche. Dall’altra un rendimento esterno insufficiente, con una conclamata difficoltà nel gestire le gare in cui la squadra aveva anche avuto il merito di passare in vantaggio. Il cammino della Lazio di Sarri appare abbastanza controverso, condito anche da contrasti sulla politica di mercato avuti col Ds Igli Tare.

Come riportato dall’edizione odierna de ‘Il Messaggero‘, il futuro del tecnico sulla panchina biancoceleste non appare saldo come qualche tempo fa. Un’ipotetica qualificazione alla prossima Champions League potrebbe mettere tutti d’accordo, ma anche in questo caso c’è il rischio concreto che, alzata l’asticella, le divergenze con la dirigenza possano deflagrare. Causando un addio dell’allenatore. Nell’eventualità ciò accadesse, ci sono già due grand d’Italia pronte a corteggiare l’ex tecnico del Napoli.

Sarri saluta Lotito, Inter e Milan ci fanno un pensierino

Con buona parte della stagione ancora da disputare, e con tutti i verdetti – forse Scudetto a parte – che devono ancora essere emessi, Simone Inzaghi e Stefano Pioli hanno tutto il tempo e il modo di guadagnarsi la riconferma. Ma anche di dare credito a chi vorrebbe una loro sostituzione sulle rispettive panchine. Il cammino in Champions potrebbe essere decisivo nel determinare le decisioni delle due dirigenze.Che intanto strizzano l’occhio al tecnico toscano.

Maurizio Sarri garantirebbe a ciascuna delle due squadre milanesi una qual certa continuità nella prosecuzione di un porgetto tecnico ben definito. Dominio del gioco, propositività, mentalità offensiva: tutte caratteristche che sono già proprie della mentalità di Inzaghi e Pioli. Soprattutto quando gli interpreti riescono a tradurre in fatti le idee dei due allenatori. Le posizioni dei due allenatori però – guarda caso ex tecnici della Lazio entrambi – non è così salda: a fine stagione Marotta e Maldini potrebbero darsi battaglia per assicurarsi il vulcanico coach ex Chelsea.