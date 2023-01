Inzaghi trema, pronto l’assalto a Lautaro Martinez

Le sirene di un top club europeo su Lautaro Martinez: possibile assalto nel prossimo calciomercato estivo. Tutti i dettagli

L’Inter di Simone Inzaghi sempre più nel segno di Lautaro Martinez. L’argentino, dopo il trionfo Mondiale, sta letteralmente trascinando i nerazzurri a suon di gol e prestazioni da leader.

Inzaghi si gode il centravanti: “Sta facendo molto bene, ma già prima del Mondiale stava dimostrando una continuità incredibile. Tranne contro il Napoli, le altre ha dovuto giocarle tutte perché abbiamo difficoltà nelle rotazioni in attacco. Però anche stasera si è reso molto utile”. In attesa di Lukaku: “Quest’anno abbiamo scelto di riportare Romelu a Milano. Però come Brozovic, non l’abbiamo mai avuto. Speriamo di recuperarli il prima possibile. Sappiamo cosa può fare Lukaku. Sembrava tornato nel migliore dei modi, ma quest’infiammazione gli impedisce di allenarsi al meglio”. Le prestazioni di Lautaro, però, non stanno passando inosservate all’estero.

Calciomercato Inter, assalto a Lautaro Martinez

La ‘minaccia’ Premier League potrebbe presto incombere anche sull’Inter e in particolare su Lautaro Martinez.

Il possibile assalto dalla Premier potrebbe arrivare dal Manchester United, ormai rilanciato ai vertici da ten Hag e ancora alla ricerca di un erede di Cristiano Ronaldo. In ogni caso, la posizione dell’Inter è già nota: Lautaro è incedibile e lascerà Milano solo per un’offerta irrinunciabile. Red Devils avvisati: serviranno almeno 100 milioni di euro per l’argentino.