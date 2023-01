Da bestia nera a rossonero: ritorno di fiamma e colpaccio Milan

Il Milan targato mister Stefano Pioli è sempre attivo sul calciomercato e potrebbe provare ad acquistare la sua bestia nera in futuro

Se si parla di Milan, è necessario utilizzare la parola crisi a questo punto. Lo dimostrano i risultati: mister Stefano Pioli e la sua squadra hanno completamente perso la bussola. Questo inizio 2023 è stato a dir poco tremendo in termini di risultati.

E, inevitabilmente, continua a fare parecchio male la cinquina subita per mano del Sassuolo targato Alessio Dionisi, fra le mura casalinghe di San Siro. Una disfatta alquanto rumorosa, dalla quale sarà complicato riprendersi. Ma i rossoneri devono rialzarsi in fretta per forza, in modo da evitare di non compromettere ulteriormente la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Maldini e Massara, dal canto loro, mantengono elevata la concentrazione in ambito di calciomercato, con la sessione invernale che chiuderà nelle prossime ore.

Calciomercato Milan, possibile ritorno di fiamma per Berardi

In tal senso, non è da escludere un ritorno di fiamma del Milan per Domenico Berardi. L’attaccante neroverde è la bestia nera dei rossoneri e ha segnato pure nel match di domenica.

La sua valutazione si attesta intorno ai 35-40 milioni di euro. Cifra abbastanza importante: tra l’altro col Sassuolo trattare non è mai semplice. Il ‘Diavolo’, però, potrebbe farsi sotto seriamente in estate, perciò sarà meglio tenere d’occhio questa pista nei mesi a venire.