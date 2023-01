Juve, tutto a giugno: ecco il primo colpo estivo

Porte girevoli soprattutto a centrocampo per la Juventus. Obiettivo in Serie A, tutti i dettagli e gli aggiornamenti di calciomercato

“Bisogna essere consapevoli che la squadra ha una classifica di 23 punti, dobbiamo fare punti che ci portino almeno alla salvezza. Questa è la classifica reale, pensare di averne 38 non è servito”.

Dall’obiettivo rimonta sul Napoli alla parola salvezza. Nel giro di poche settimane si è letteralmente capovolto il mondo in casa Juventus. Dopo il ko interno col Monza, Massimiliano Allegri ha mandato un messaggio chiaro alla sua squadra: “Questa è la realtà e se non la guardiamo ci facciamo male. È un momento delicato ma non mi sento solo. Sono arrabbiato, non avevamo mai fatto un primo tempo come quello di oggi. E non possiamo nemmeno concentrarci solo sull’Europa League. Chi non è in grado in questo momento stia fuori. Lavoriamo sulla classifica reale”.

La rosa bianconera non cambierà nelle ultime ore di calciomercato invernale: l’unica operazione sarà in uscita con la cessione al Leeds di Weston McKennie. La dirigenza della Juve guarda già alla prossima sessione estiva per i prossimi rinforzi.

Calciomercato Juve, occhi in casa Atalanta

McKennie al Leeds sarà un affare complessivo da oltre 30 milioni di euro per la società bianconera.

Soldi che saranno reinvestiti nella prossima estate. In questo senso, in cima alla lista della Juve c’è Koopmeiners, in attesa di risolvere anche la questione Rabiot. Ai saluti c’è anche Paredes: potrebbe così essere proprio l’olandese dell’Atalanta (valutato circa 30 milioni di euro) ad occupare una casella nel nuovo centrocampo bianconero.