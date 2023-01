HIGHLIGHTS | L’Udinese non sfonda: alla Dacia Arena è 1-1 contro il Verona

Il Verona ottiene un buon pareggio in quel di Udine. Succede tutto nel primo tempo: al gol lampo degli scaligeri risponde Samardzic

Nel posticipo della 20esima giornata di campionato, che ha visto tante sorprendenti vittorie esterne, il Verona fallisce il colapccio alla Dacia Arena, dove l’Udinese la costringe ad un pareggio comunque prezioso in chiave salvezza.

La gara, almeno nei suoi episodi chiave, è tutta nei primi 20′. Prima gli scaligeri, al 4′, passano in vantaggio con un rocambolesco gol di Lazovic, che poi la Lega catalogherà come autogol di Becao. Sul tiro del gialloblù infatti, la deviazione del brasiliano è netta, col tiro che si insacca proprio all’incrocio dei pali, punendo un incolpevole Silvestri. I friulani reagiscono subito, ottenendo il pari già al 21′. È Lazar Samardzic a trafiggere l’ottimo Montipò con un sinistro chirurgico su bella sponda di Beto, che ha funto da centravanti boa per l’occasione. Nella ripresa i bianconeri ci provano solo fino al 70′, poi si spengono. Buon punto per il Verona, un po’ di delusione per la compagine di Andrea Sottil.

HIGHLIGHTS Udinese-Verona 1-1: tabellino e classifica

Udinese-Verona 1-1

4′ aut. Becao (V), 21′ Samardzic (U)

* A breve in arrivo gli highlights del match

La classifica di Serie A: Napoli 53, Inter 40, Lazio 38, Atalanta 38, Milan 38, Roma 37, Udinese 29, Torino 27, Bologna 26, Empoli 26, Monza 25, Fiorentina 24, Juventus 23, Salernitana 21, Lecce 20, Sassuolo 20, Spezia 18, Verona 13, Sampdoria 9, Cremonese 8.