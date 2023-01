Futuro Pogba, Pimenta annuncia: “Sposato con la Juventus”

Il giocatore francese non avrebbe alcuna intenzione di lasciare Torino e la Juventus: Rafaela Pimenta è netta al riguardo

Il tanto atteso ‘PogBack‘, ovvero l’esordio ufficiale di Paul Pogba nella sua seconda avventura in maglia Juve è stato solo sfiorato. Tornato nella lista dei convocati e finito in panchina nella poi sfortuata sconfitta interna contro il Monza, il centrocampista francese si è sì scaldato per tutto il secondo tempo, senza però riuscire ad entrare.

È da quella maledetta prima amcihevole stagionale col Chivas Guadalajara, datata 23 luglio, che i tifosi bianconeri aspettano di rivedere in campo il loro idolo. Che nel frattempo ha fatto discutere non solo per gli innumerevoli problemi fisici avuti, ma anche per una qual certa cattiva gestione degli stessi da parte del giocatore. Qualcuno ha già parlato di ‘flop’. Di prematuro addio a fine stagione. Una volontà che sarebbe stata esercitata tanto dal club quanto dal centrocampista. Nulla di più falso. Almeno a sentire le parole dell’agente del francese, Rafaela Pimenta, intervenuta in diretta su TvPlay, il canale Twitch di Calciomercato.it. Ecco le sue parole.

Pimenta allontana i rumors: “Pogba innamorato della Juve”

“Non vedo così male l’Italia. Il calcio italiano è bellissimo, ed è sempre stato amato ovunque. Quando ho iniziato questo lavoro nessuno voleva giocare in Premier League, tutti volevano andare in Serie A. Il campionato italiano è molto amato, state passando un periodo di difficoltà e succede. Ma passerà. Se guardiamo ad esempio il lavoro che sta facendo il Sassuolo con i giovani, è veramente notevole”, ha esordito quella che ha raccolto l’eredità di Mino Raiola nella procura di molti campioni tra cui Gigio Donnarumma, Matthijs de Ligt ed Erling Haaland.



“Mi chiedete se Pogba resta a Torino? Paul è sposato con la Juve, noi pensiamo solamente al club bianconero”, la candida ammissione della procuratrice, che così spegne sul nascere le speculazioni sul futuro dell’ex giocatore del Manchester United.