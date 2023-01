Blitz e colpo dall’Inter: scende in campo il presidente

Il presidente del PSG rompe gli indugi, recandosi personalmente in Italia per chiudere in anticipo la telenovela Skriniar

Se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna. Così si potrebbe definire la decisione di Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, di recarsi personalmente in Italia per chiudere in prima persona la telenovela più lunga degli ultimi tempi. Quella che dovrebbe concludersi con l’arrivo anticipato di Milan Skriniar al club parigino.

La società transalpina ha già in mano la firma del difensore slovacco a partire dalla stagione 2023/24, ma nelle ultime ore le priorità sono cambiate. Il PSG vuole subito il difensore slovacco. E avrebbe atteso proprio le ultime ore di mercato per affondare il colpo con l’Inter, consapevole che questo è l’unico modo per i nerazzurri di incassare un indennizzo per la partenza del su giocatore. Sono ore caldissime: il club nerazzurro deve prendere una decisione a questo punto non semplice.

Affondo last minute: Skriniar può andar via subito

Dopo aver a più riprese dichiarato di non lasciar andare via lo slovacco nella finestra invernale di scambi, Beppe Marotta è ora tra due fuochi. Già criticato, a posteriori, per aver rifiutato 50 milioni la scorsa estate, il dirigente deve decidere se tenere il punto fino alla fine – rifiutando l’offerta di massimo 15 milioni che i parigini presenteranno nelle prossime ore – oppure incassare quanto proposto. Privandosi però del calciatore fino a fine anno.

La mossa del presidente qatariota del club francese è volta proprio a mettere in crisi la società nerazzurra. A cui farebbero gola i milioni proposti ora da Al-Khelaifi. Il club di Viale della Liberazione si sarebbe già messo a caccia di un sostituto last minute del forte difensore ex Samp. Nella lista dei dirigenti meneghini è finito Konstantinos Mavropanos, difensore greco 25enne in forza allo Stoccarda e avente un valore di mercato di 15 milioni. Proprio quelli che, nella migliore delle ipotesi – ma il tempo è tiranno- l’Inter potrebbe incassare dal ricco club francese.