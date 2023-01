Dalla Juve all’Inter, Marotta tenta il colpaccio

Marotta guarda in casa Juventus: possibile occasione di calciomercato per l’Inter. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti

“I miei anni in bianconero fanno parte del passato e non posso che avere ricordi positivi. Se mi proponessero un ritorno alla Juve? Sono contento del percorso fatto. All’Inter mi trovo bene”.

“Penso al mio presente nerazzurro e sono concentrato per contribuire a nuovi successi. Il caso plusvalenze? I miei anni in bianconero fanno parte del passato e non posso che avere ricordi positivi. Non entro nel merito del lavoro altrui, penso al mio presente nerazzurro”. Oggi, in un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, Beppe Marotta è tornato a parlare della Juventus commentando i rumors sul suo possibile ritorno in bianconero. È arrivata una secca smentita da parte dell’ad Inter, che salvo sorprese continuerà a guidare gli affari del club nerazzurro. Come noto, Marotta è sempre vigile anche sulle possibili occasioni a parametro zero e nel mirino potrebbero finire anche due bianconeri.

Calciomercato Inter, Marotta su Cuadrado o Alex Sandro a parametro zero

Anche Cuadrado e Alex Sandro sono in scadenza di contratto nel prossimo giugno e destinati a lasciare la Juventus a parametro zero.

In caso di addio alla Juve, non è escluso che Marotta possa fare un tentativo per la firma di uno dei due bianconeri. Alex Sandro, in particolare, è arrivato a Torino proprio sotto la gestione Marotta, e farebbe anche al caso di Inzaghi nel suo collaudato 3-5-2. In ogni caso, si tratta al momento di semplici idee e suggestioni di mercato. Staremo a vedere.