Da Zaniolo a Skriniar, annuncio in diretta: “È fatta”

In queste ore si sta parlando parecchio del futuro di Milan Skriniar e Nicolò Zaniolo: entrambi potrebbero cambiare aria nei prossimi giorni

Siamo entrati nella fase cruciale del calciomercato, quella dove tutto o quasi può accadere. In tal senso, è bene continuare a monitorare molto attentamente le situazioni relative al futuro di Milan Skriniar e Nicolò Zaniolo, calciatori rispettivamente in forza ad Inter e Roma.

Sul loro futuro si è espresso il noto avvocato e agente Dario Canovi, intervenuto quest’oggi ai microfoni di Calciomercato.it sul canale Twitch di Tv Play. Per quanto concerne l’attaccante giallorosso, Canovi non crede molto ad una separazione immediata: “Ho l’impressione che resterà a Roma. Il club lo vuole cedere anche in prestito, ma deve esserci l’obbligo. Non sembra che Milan e Tottenham siano disposti a spendere la cifra richiesta e altre big non ne vedo, quindi ho la sensazione che resterà”. E sulla possibilità di mettere il calciatore fuori rosa: “Non converrebbe alla Roma“.

Calciomercato Inter, Canovi su Skriniar a Tv Play: “Andrà al PSG”

Poi si passa al capitolo Skriniar, che di recente ha rifiutato la proposta di rinnovo dell’Inter: “Andrà al PSG e penso che sia una cosa già fatta. Non so se accadrà adesso o a giugno. Se la cifra è quella che si legge, penso che all’Inter convenga tenerlo altri sei mesi“.

Insomma, sembra davvero che le strade dell’ex Sampdoria e della ‘Beneamata’ siano ormai destinate a dividersi. Appare comunque più complicato un approdo dello slovacco in quel di Parigi a brevissimo, ma è uno scenario da tenere in considerazione fino al 31 gennaio.