C’è la firma, Skriniar lascia l’Inter

Milan Skriniar non sarà più un giocatore dell’Inter: la firma è già arrivata, ora c’è da capire quando ci sarà l’addio

Gennaio o giugno? La cosa certa è che Milan Skriniar lascerà sicuramente l’Inter in estate per iniziare una nuova avventura suggestiva della sua carriera dopo le stagioni da urlo con la maglia nerazzurra.

Come svelato da Sky Sport Milan Skriniar ha firmato con il PSG in vista della prossima stagione, ma ora il club parigino starebbe cercando di formulare un’offerta importante per strapparlo già a gennaio. Circa 20 milioni di euro, ma per l’Inter è ritenuta bassa. Un addio che era già nell’aria da diversi giorni, ma il difensore slovacco potrebbe terminare la stagione a Milano prima del suo addio definitivo. Il suo contratto è in scadenza nel prossimo giugno e così potrebbe liberarsi a parametro zero. Il PSG potrebbe anticipare il suo arrivo per essere protagonista soprattutto in Champions League. La voglia di trionfare in campo internazionale è davvero tanta per Messi, Neymar e Mbappe che proveranno a conquistare la finale della massima competizione europea riservata per i club.