Vlahovic ‘scappa’ via: la decisione è già stata presa

Con l’infortunio rimediato da Arek Milik, ora Allegri punterà tutto su Dusan Vlahovic. L’attaccante della Juventus può dire anche addio

Ancora problemi in casa bianconera. Ancora un grave infortunio muscolare che impedirà all’attaccante polacco, Arek Milik, di scendere in campo per i prossimi 40 giorni. Ora Allegri ha finalmente recuperato Dusan Vlahovic, che non vede l’ora di scendere in campo per aiutare i propri compagni a risalire velocemente in classifica.

Dusan Vlahovic vorrebbe così continuare il suo recupero dopo che la pubalgia l’ha tenuto fuori per tanto tempo. Poi il Mondiale in Qatar collezionando soltanto qualche spezzone di partita con la Serbia. Ora il ritorno in campo in maglia bianconera per provare a spingere sempre di più. Dopo il suo acquisto super, arrivato dalla Fiorentina, ha segnato gol importante ma non è stato molto continuo per i problemi muscolari. Come svelato dal giornalista Ben Jacobs attraverso il portale CaughtOffside, l’attaccante serbo può dire addio: “Dusan Vlahovic potrebbe ora essere un obiettivo più realistico per il Chelsea rispetto a Rafael Leao. Non è felice alla Juventus come lo era alla Fiorentina, mentre è molto contento dell’interesse della Premier League”.

Vlahovic, addio in estate: la situazione

I prossimi mesi saranno decisivi per mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri. Il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Juventus per provare nuove esperienze suggestive in Premier League. Un’idea al Chelsea che vorrebbe rinforzare il reparto offensivo dopo i numerosi colpi in difesa e a centrocampo per Potter.

La Juventus potrebbe così pensare anche a cessioni di assoluto livello per risanare i conti dopo le varie inchieste in cui è stata coinvolta. Novità importanti arriveranno soltanto nei prossimi mesi per provare così a rendere meno dura la vita in bianconero. Allegri punterà su di lui per le prossime sfide di campionato e di Europa League con la volontà di proseguire anche in Coppa Italia.