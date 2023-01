Subito alla big in prestito: ora per la Juventus sono guai

Un top club vorrebbe realizzare un rilevante affare last minute in prestito, prendendo subito un calciatore seguito anche dalla Juventus

L’ennesima disfatta stagionale. Si può riassumere così il match che ha visto scontrarsi faccia a faccia all’Allianz Stadium la Juventus targata Massimiliano Allegri e il Monza di Raffaele Palladino.

Un primo tempo assolutamente da dimenticare per i bianconeri. Nella ripresa, invece, la reazione c’è stata, ma non ha portato neanche un gol. E come se non bastasse, i brianzoli hanno scavalcato la ‘Vecchia Signora’ in classifica, piazzandosi all’undicesimo posto con un bottino di 25 punti. Mentre i torinesi sono rimasti fermi a quota 23. Parole forti quelle utilizzate da mister Allegri al termine della sfida: “Un primo tempo così non l’avevamo mai fatto e questo ci deve far riflettere. Io dico che abbiamo fatto 38 punti, ma ora ne abbiamo 23. Bisogna accumulare i punti per la salvezza, se non guardiamo in faccia la realtà ci facciamo del male. Dobbiamo ripartire“. Insomma, per la Juventus il periodo è davvero buio e preoccupante. E le brutte notizie giungono anche dal fronte calciomercato. Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Sofyane Amrabat, centrocampista di proprietà della Fiorentina.

Calciomercato Juventus, pericolo Amrabat: il Barcellona ci prova subito

Il classe ’96 – valutazione intorno ai 35 milioni di euro e contratto in scadenza giugno 2024 – si è reso protagonista in positivo di un ottimo Mondiale col Marocco in Qatar, attirando l’attenzione di club di grande spessore. Tra cui proprio la Juve, ma c’è un grande pericolo per i bianconeri.

Stando a quanto riferisce ‘Jijantes’, il Barcellona vorrebbe tentare l’affare last minute in prestito per sei mesi senza opzione di riscatto. I blaugrana, dunque, lo testerebbero durante questo periodo, per poi decidere se trattenerlo o meno alla corte di Xavi. La Juventus è avvisata.