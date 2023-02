Colpo dalla big, Marotta sfida Maldini per l’esubero

La regina del calciomercato invernale deve disfarsi di alcuni esuberi: sul calciatore si profila una battaglia tutta milanese

Joao Felix, Mudryk, Enzo Fernandez, Malo Gusto, Badiashile. Che si sono aggunti ai colpi già portati a segno nel precedente mercato estivo. Il nuovo Chelsea di Todd Boehly non sta veramente badando a spese pur di stare al passo con le altre big d’Inghilterra, in una corsa folle all’ultimo acquisto milionario.

Anche per la facoltosa proprietà londinese è però giunto il momento di fare due conti. Bisogna pur cedere qualche calciatore, sia per evitare un sovraffolamento in praticamente tutti i ruoli, sia per rientrare almeno parzialmente delle spese per il costosissimo mercato di gennaio. L’Inter, che già ha in pendenza coi Blues la questione del rinnovo del prestito di Lukaku, avrebbe puntato un giocatore già nel mirino della Juve la scorsa estate. E del Milan negli ultimi mesi. La battaglia tra i due club di Milano potrebbe infiammarsi a breve.

Pulisic, sarà derby di mercato

Secondo quanto riportato da ESPN, oltre a Ziyech e Lukaku, i Blues potrebbero mettere sul mercato anche Christian Pulisic. L’attaccante statunitense potrebbe non rientrare più nei piani dei londinesi e potrebbe essere ceduto nella prossima finestra di trattative. Già sogno quasi proibito della Vecchia Signora prima del costoso arrivo – in termini d’ingaggio – di Angel Di Maria, l’americano era poi finito per piacere al Milan, che tra lui e lo stesso Ziyech avrebbe voluto piazzare il colpo londinese di gennaio. Nulla da fare, tutto è tornato in ballo.

Ora sull’ex Dortmund è piombata nuovamente l’Inter, che avrebbe fiutato l’affare, forte anche del dialogo sempre aperto coi Blues per il canale Big Rom. Il derby di mercato, soprattutto se i rossoneri non riuscissero a chiudere il colpo Zaniolo a luglio, è alle porte: l’unico problema, per entrambe, è l’oneroso ingaggio del calciatore.