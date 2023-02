La Juve si ripete: colpo top in Serie A

La Juventus torna a pensare ad un grande colpo per rinforzare la difesa: occasione top direttamente in Serie A

Mancano ancora diversi mesi alla riapertura della sessione estiva di calciomercato ma la Juventus è già al lavoro, con l’intenzione di potenziare la rosa a disposizione di Allegri.

Non poche le necessità da soddisfare per colmare limiti che, a tratti, hanno messo nei guai la Juventus nell’arco della stagione. Secondo quanto viene riferito dal quotidiano ‘La Stampa’, la Juventus sarebbe già a caccia di un grande colpo per rinforzare la rosa di Allegri. Ed è in particolar modo in difesa che l’allenatore livornese richiederà un innesto di primissimo livello. L’usura di Bonucci, che tra due mesi e mezzo compirà 36 anni, e le sicure partenze di Alex Sandro e Cuadrado a zero spingono la dirigenza a darsi da fare per quella che appare come una vera e propria rivoluzione per le retroguardia della ‘Vecchia Signora’. Occhi, ancora una volta, in Serie A, dove sono due i nomi in cima alla lista dei vertici bianconeri. Al centro della difesa, al fianco di Bremer, potrebbe quindi arrivare un nuovo colpo di assoluto livello direttamente da Firenze. Occhi sulla squadra allenata da Vincenzo Italiano, con Igor e Milenkovic che piacciono non poco alla Juventus. Il club piemontese li segue da tempo e, soprattutto il serbo, pare essere la pedina ideale da consegnare al tecnico livornese.

Milenkovic alla Juve: così si può

Il recente rinnovo fino al 2027, però, non sembra poter complicare un assalto di ‘Madama’ visto che nel nuovo contratto di Milenkovic non dovrebbe esserci alcuna clausola rescissoria. Si tratterà sulla base di 20 milioni di euro che, tuttavia, potrebbero non bastare.

Ma da qui a giugno molto potrebbe cambiare, in attesa che la Juventus stessa conosca il suo destino dentro e soprattutto fuori dal campo. Ma, intanto, il nome di Milenkovic risuona con forza nei pensieri dei dirigenti bianconeri per la prossima stagione. Classe 1997, Milenkovic ha collezionato con la maglia della Fiorentina fino a questo momento 23 presenze complessive, con 2 reti ed 1 assist vincente all’attivo.