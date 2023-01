Lukaku sempre più in bilico: sostituto in Serie A, ritorno di fiamma Inter

Il calciomercato invernale sta entrando nella sua fase più calda, con le società pronte a regalarsi qualche colpo.

Oltre al mercato attuale, però, c’è anche quello estivo in vista della prossima stagione. A tal proposito, sono molte le società che stanno già programmando il futuro tra cui l’Inter, che ha tutta l’intenzione di rinforzare il proprio reparto avanzato. Con il futuro di Lukaku ancora incerto, la dirigenza nerazzurra sembra avere le idee ben chiare sul possibile erede dell’attaccante belga.

L’Inter pensa al futuro: possibile tentativo per Zapata

Come detto, visto il futuro incerto di Romelu Lukaku, l’Inter inizia già a guardarsi intorno per trovare il possibile erede.

Il calciatore che la dirigenza nerazzurra avrebbe individuato è Duvan Zapata, attaccante colombiano classe 1991 dell’Atalanta. Vista l’esplosione di Hojlund, la dea potrebbe seriamente prendere in considerazione l’idea di cederlo al termine della stagione. Il contratto dell’attaccante scadrà nel 2024, e per questo l’Inter potrebbe ingaggiarlo con un esborso economico non troppo elevato. Un’altra ipotesi è l’inserimento di Giovanni Fabbian nella trattativa, che l’Atalanta prenderebbe molto volentieri. Nonostante la giovane età, il classe 2003 si sta rendendo protagonista di una grandissima stagione con la Reggina collezionando 21 presenze, realizzando 5 reti e servendo un assist. Un approdo nell’Atalanta, che sappiamo essere una delle migliori squadre per il lancio di giovani talenti, potrebbe definitivamente far spiccare il volo al ragazzo. I prossimi mesi saranno importanti per capire la fattibilità dell’operazione. Il mercato del futuro sembra pronto ad entrare nel vivo.