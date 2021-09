Il calciomercato si è chiuso e arriva la sentenza dell’ex calciatore dell’Inter sull’erede di Lukaku: “Meglio Zapata”

La nuova stagione per l’Inter è iniziata alla grande, con due vittorie su due nella nuova gestione Simone Inzaghi. Dopo il rotondo 4-0 ai danni del Genoa, i nerazzurri hanno vinto in rimonta 1-3 contro il Verona, e domenica prossima nel primo lunch match del campionato affronteranno la Sampdoria a Genova.

Nel frattempo la sessione di calciomercato estiva si è conclusa, con perdite importanti per l’Inter come Lukaku e Hakimi, ma anche con acquisti altrettanto fondamentali come Calhanoglu, Dzeko e Correa. A dare un giudizio sulla campagna acquisti effettuata dall’Inter è l’ex portiere Gianluca Pagliuca, che dice la sua anche su quale sarebbe stato l’erede perfetto di Lukaku.

Calciomercato Inter, erede Lukaku: Pagliuca preferiva Zapata

Calciomercato pieno di alti e bassi per l’Inter, che ha iniziato cedendo due dei protagonisti della scorsa stagione, ovvero Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, ma poi è riuscita a cogliere le occasioni che il mercato offriva rinforzando bene la squadra.

A parlare proprio del mercato dell’Inter è l’ex portiere nerazzurro Gianluca Pagliuca, che ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’ ha affermato: “Penso che gli addii di Conte, Hakimi e Lukaku abbiano un po’ indebolito l’Inter. Ma non di molto. In attacco avrei preferito Zapata, però la società è stata brava a prendere giocatori funzionali. Dzeko ha davanti ancora due stagioni ad alto livello, Dumfries all’Europeo ha mostrato di saperci fare, Correa è l’uomo giusto. Poi la rapidità nel prendere Calhanoglu per Eriksen è stata da applausi”. Dunque applausi all’Inter per il mercato di reazione, ma in attacco l’ex portiere avrebbe virato sul bomber dell’Atalanta.