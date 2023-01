Zaniolo già a gennaio: così la Roma dice sì

Nicolò Zaniolo non sembra essere più felice a Roma: fischiato anche dai tifosi, il talento italiano è pronto ad andare via

Soltanto un gol messo in Serie A in questa stagione: ora Nicolò Zaniolo dovrà prendere una decisione in vista del suo futuro. Il talentuoso attaccante italiano non sta attraversando un ottimo periodo di forma: mesi altalenanti con la voglia di esprimersi al meglio, che finora non è accaduto come in passato.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Repubblica” l’Arsenal, dopo aver perso il talentuoso giocatore ucraino Mudryk, che è passato al Chelsea, potrebbe così spendere i tanti milioni per Nicolò Zaniolo. Lo stesso Mikel Arteta avrebbe dato il suo ok per preparare l’assalto vincente per l’attaccante italiano, che ha una valutazione tra i 30 e i 40 milioni di euro. Inoltre, c’è da dire che la situazione contrattuale del giocatore è tutta da monitorare visto il suo legame con il club giallorosso in scadenza nel 2024. Il rinnovo difficilmente arriverà e così ci sarebbe una trattativa lampo già a gennaio per il suo addio alla squadra capitolina.

Roma, addio Zaniolo: non c’è ancora un’offerta

Al momento offerte vere e proprie non sono arrivate, ma la Roma potrebbe così anche aspettarsi una proposta davvero importante già a partire dai prossimi giorni. Già in estate il Tottenham l’ha richiesto a gran voce con Antonio Conte pronto ad accoglierlo a Londra, ma lo stesso Mourinho lo aveva blindato. Ora le dinamiche sembrano leggermente cambiate, ma al momento tutto tace in maniera ufficiale.

Zaniolo, in caso di addio, partirebbe soltanto a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto. La Roma, con quei milioni, potrebbe preparare l’assalto definitivo al centrocampista del Sassuolo, Davide Frattesi, per rinforzare la mediana di Josè Mourinho. Giorni frenetici in casa giallorossa tra entrate ed uscite da urlo.