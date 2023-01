Lo scambio inguaia l’Inter: ora c’è anche la conferma ufficiale

L’Inter rischia di veder sfumare un grande colpo già nel mese di gennaio: via allo scambio, annuncio a sorpresa



Saranno settimane bollenti quelle che attendono l’Inter, a caccia di grandi colpi nell’attuale sessione di calciomercato. In tal senso, uno dei grandi sogni di Marotta e Inzaghi è destinato a sfumare: c’è la conferma.

Non è un mistero che tra i profili maggiormente delusi in questi primi mesi della stagione 2022/23 vi sia quello di Yannick Carrasco. Grande protagonista l’anno scorso con l’Atletico Madrid, il belga è finito per diventare un’alternativa di lusso agli ordini del ‘Cholo’ Simeone. E la sua partenza, a questo punto, pare scontata: in scadenza nell’estate 2024, Carrasco ha fino ad ora collezionato 4 gol e 3 assist vincenti. A riportare l’ipotesi di un immediato addio dell’ex Genk è ‘dhnet.be’ che sostiene come le porte dell’addio per il belga siano adesso spalancate. A confermare ciò, insieme ad una trattativa in corso che può ‘danneggiare’ anche i piani di mercato dell’Inter, è stato l’agente del 29enne di Ixelles. Il procuratore di Yannick Carrasco, in tal senso, si è sbilanciato ai microfoni di ‘Nieuwsblad’. Pini Zahavi ha confermato quella che sarà probabilmente la nuova squadra del belga: il Barcellona.

Inter, l’agente conferma: “Trattative in corso”

Si sta studiando lo scambio con Memphis Depay, pure lui accantonato in questa stagione e desideroso di cambiare aria.

“Stiamo parlando, non è ancora una cosa concreta o se può funzionare. A Yannick piace questa idea“, ha detto l’agente di Carrasco che dunque traccia la via per il clamoroso scambio. E l’Inter, in tal senso, vedrebbe sfumare il grande colpo in attacco richiesto da Simone Inzaghi. Quel Depay che piace da tempo al club meneghino e che adesso sembrerebbe vicinissimo, attraverso conferme dirette come quelle di Zahavi, alla permanenza nella Liga spagnola. Con Carrasco al Barcellona, per Depay si aprirebbero le porte dell’Atletico Madrid: Simeone lo attende a braccia aperte, con buona pace della sua ex squadra che rimarrebbe a bocca asciutta.